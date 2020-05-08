08.05.2020, 08:00

Опытный эстонский фотограф предлагает в свободное время овладеть секретами съемки на мобильный телефон


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Опытный эстонский фотограф предлагает в свободное время овладеть секретами съемки на мобильный телефон
Каупо Калда

Во время коронавируса, когда развлекательные заведения закрыты, для разнообразия своего свободного времени известный фотограф Каупо Калда делится секретами того, как сделать интересные и оригинальные фотографии на камеру мобильного телефона.

Поскольку общение с другими людьми в нынешней ситуации затруднено и не рекомендуется, признанный фотограф Каупо Калда делится советами о том, как разнообразить одиночество. А именно — предлагает проверить возможности своего мобильного телефона в качестве фотоаппарата и запечатлеть просыпающуюся природу или опустевшие городские улицы.

”Для повседневных быстрых фото я использую телефон Samsung Galaxy S20 Ultra, характеристики которого позволяют фотографировать как ландшафты, так и портреты. На самом деле хорошие фотографии можно сделать любыми современными телефонами, достаточно лишь следовать некоторым правилам, — пояснил Калда. — Съемка природы и городских пейзажей — это хобби, которое позволяет прекрасно расслабиться и интересно провести время с самим собой”.

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Чистое стекло — четкая картинка

Для того, чтобы приступить к съемкам на мобильный телефон, нужно начать с самого элементарного — очистить линзу мобильной камеры. Жирное стекло сделает фотографии мутными. В привычку должно войти протирание фронтальной и основной камеры после каждого извлечения телефона из кармана или сумки.

”Для этого я часто использую шерстяную шапку или шарф”, — инструктирует Калда.

Будь готов снимать и наслаждайся суперсилами искусственного интеллекта

Красивые пейзажные фотографии не рождаются случайно, их зачастую подготавливают заранее. Каждый хороший снимок начинается с планирования, поскольку для того, чтобы запечатлеть наилучший момент, нужно оказаться в нужное время в нужном месте, будь то туманное утро на болоте, отражающийся в стекле небоскребов закат или встреча с лосем на лесной тропе.

”Перед съемкой нужно продумать места и мотивы, которые вы собираетесь снимать. Если отправляться бродить в лес, то нужно быть готовым к тому, что в любой момент из-за деревьев может показаться лось, а на ветке примется грызть шишку белка”, — говорит Калда. Если при встрече с животным суметь унять дрожание рук, при помощи Samsung S20 Ultra благодаря зуму съемка лесных животных совершенно реальна.

Чтобы основательно подготовиться к неожиданным ситуациям, стоит досконально изучить функции камеры и меню быстрого доступа, чтобы в правильный момент как можно быстрее нажать на спуск.

”Нужно признать, что я сам ценю автоматику и искусственный интеллект современных телефонных камер, которые умеют уловить контекст, объединить несколько кадров с разной экспозицией в один наиболее сбалансированный и показать пример светодинамики (светлых и затемненных зон) даже большим зеркальным камерам”, — говорит Калда.

”К тому же это очень удобно, поскольку фотографии не требуют времяёмкой обработки. Совершенно волшебными стали и режимы ночной съемки этих маленьких камер, когда даже при съемке с рук камера, к примеру, 8 секунд забирает свет и результаты получаются на удивление хорошими”, — добавляет Калда.

Запомнить стоит и встроенные в телефон функции быстрого доступа. ”Например, камеру на телефоне Samsung можно быстро активировать, если дважды нажать на кнопку блокировки. Это уже большое подспорье, поскольку динамический диапазон современных мобильных камер настолько велик, что вы можете получить четкую и красивую цветную фотографию даже при съемке в автоматическом режиме”, — говорит Калда.

Правило третей при пейзажном фото

По словам Калда, при съемке пейзажа эффектнее всего получаются фотографии, способные передать простор и широту. Но чтобы фото не оказалось скучным, в кадре нужно разместить и объекты, придающие картинке глубину.

Снимая пейзажи в первую очередь, нужно придерживаться правила третей, когда передний план фото и центральный объект занимают основную площадь фотографии, а для неба отводится около трети кадра. Если же вы снимаете эффектные облака или северное сияние, то применяйте то же правило с точностью до наоборот.

Определите центральный объект

Для того, чтобы фото привлекало внимание и рассказывало историю, важно сосредоточиться на конкретном объекте. Постарайтесь фотографировать так, чтобы зритель понял, что именно вы снимали. Если речь идет о природе, таким объектом может быть дерево, заросли камышей, большой валун или, к примеру, лучи света. В случае городских видов главным объектом может стать интересная дверь дома, граффити, брусчатка, смотровое окно или башня.

”Даже в сцене, кажущейся случайной, всегда найдется кто-то или что-то, рассказывающее историю, так что воспользуйтесь своей фантазией, найдите это что-то и приступайте к съемке, — подбодряет Калда. — Современные мобильные телефоны способны делать фотографии с высоким расширением и с использованием зума, поэтому при кадрировании можно позволить себе небольшие огрехи, которые потом можно будет устранить обработкой без какой-либо потери в качестве”.

Экспериментируйте со светом

Эстонская природа разнообразна и удивительна — туманные или золотистые зори, разноцветные закаты, кипенно-белые снежные просторы. Свет дает фотографии силу и краски и чаще всего самый лучший свет можно поймать незадолго до восхода солнца или перед закатом. Поэтому иной раз стоит запланировать прогулку именно на это время”, — говорит Калда.

Результат также сильно зависит от направления света. Часто интересные контурные фотографии можно снять против света. Нужно также учитывать, что в том же самом месте вечером свет будет падать совсем с другой стороны.

Ищите новые ракурсы съемок

Фотографии, сделанные с обычной высоты роста человека, кажутся естественными, но, как правило, банальными. Более интересные кадры можно получить, выбирая новые ракурсы для съемок природы, города или объектов: например, снизу, сверху или под острым углом. Также стоит поискать на природе узоры и линии и снимать их. Ходите как кот вокруг сметаны, ищите самый лучший ракурс.

”Сам я считаю так: если за прогулку удается сделать хотя бы один удачный кадр, которым я сам доволен, то это скорее вишенка на торте, ведь сами по себе прогулка и процесс съемки — уже настоящее удовольствие”, — гооврит Калда.

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