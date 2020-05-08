Опытный эстонский фотограф предлагает в свободное время овладеть секретами съемки на мобильный телефон

Поскольку общение с другими людьми в нынешней ситуации затруднено и не рекомендуется, признанный фотограф Каупо Калда делится советами о том, как разнообразить одиночество. А именно — предлагает проверить возможности своего мобильного телефона в качестве фотоаппарата и запечатлеть просыпающуюся природу или опустевшие городские улицы.

”Для повседневных быстрых фото я использую телефон Samsung Galaxy S20 Ultra, характеристики которого позволяют фотографировать как ландшафты, так и портреты. На самом деле хорошие фотографии можно сделать любыми современными телефонами, достаточно лишь следовать некоторым правилам, — пояснил Калда. — Съемка природы и городских пейзажей — это хобби, которое позволяет прекрасно расслабиться и интересно провести время с самим собой”.

Чистое стекло — четкая картинка

Для того, чтобы приступить к съемкам на мобильный телефон, нужно начать с самого элементарного — очистить линзу мобильной камеры. Жирное стекло сделает фотографии мутными. В привычку должно войти протирание фронтальной и основной камеры после каждого извлечения телефона из кармана или сумки.

”Для этого я часто использую шерстяную шапку или шарф”, — инструктирует Калда.

Будь готов снимать и наслаждайся суперсилами искусственного интеллекта

Красивые пейзажные фотографии не рождаются случайно, их зачастую подготавливают заранее. Каждый хороший снимок начинается с планирования, поскольку для того, чтобы запечатлеть наилучший момент, нужно оказаться в нужное время в нужном месте, будь то туманное утро на болоте, отражающийся в стекле небоскребов закат или встреча с лосем на лесной тропе.

”Перед съемкой нужно продумать места и мотивы, которые вы собираетесь снимать. Если отправляться бродить в лес, то нужно быть готовым к тому, что в любой момент из-за деревьев может показаться лось, а на ветке примется грызть шишку белка”, — говорит Калда. Если при встрече с животным суметь унять дрожание рук, при помощи Samsung S20 Ultra благодаря зуму съемка лесных животных совершенно реальна.

Чтобы основательно подготовиться к неожиданным ситуациям, стоит досконально изучить функции камеры и меню быстрого доступа, чтобы в правильный момент как можно быстрее нажать на спуск.