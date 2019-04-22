Опытная журналистка Postimees уходит с должности из-за разногласий с новым главредом по поводу ее статьи об EKRE

По данным ERR, точная причина ухода кроется в ее статье-мнении, где она крайне критично высказалась об EKRE, после чего Хельме вызвал ее на ковер.

"По моему мнению, она использовала там выражения и стиль повествования, которые мне кажутся слишком агрессивным. Я высказал свое мнение об уже вышедшей статье, я не требовал внесения правок или чего-то в этом роде. Я считаю, что главный редактор имеет право давать обратную связь", — прокомментировал Delfi ситуацию сам Хельме. Он отметил, что журналист должен выражать себя немного более спокойно и сдержанно, но подчеркнул, что в беседе никак не затрагивался вопрос самого содержания статьи. ”Я сказал ей это несколько раз. Я вижу проблему не в том, каким является мировоззрение журналистов Postimees, а в том, каков наш стиль. Наш стиль не должен быть столь агрессивным”, — отметил главред.

"Как Вилья и сказала, заявление об уходе — это было ее собственное решение. Я никоим образом не давил на нее. Для меня самого это стало сюрпризом".