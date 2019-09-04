04.09.2019, 08:35

Опустошивший счета десятков должников судебный исполнитель ищет справедливости в административном суде


rus.delfi.ee
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Опустошивший счета десятков должников судебный исполнитель ищет справедливости в административном суде
Foto: Anni Õnneleid

Пылваский судебный исполнитель Айве Колсар, которая опустошила счета 21 должника, обжаловала назначенный Министерством юстиции денежный штраф и приказ.

Министерство юстиции в июне назначило Колсар денежный штраф, поскольку как исполнитель она при аресте счетов должников не оставила им предусмотренную в законе минимальную сумму. Колсар обжаловала штраф и приказ, и к сегодняшнему дню спор дошел до Таллиннского административного суда.

Суд дал сторонам время до конца августа, чтобы найти компромисс, но министерство не посчитало возможным соглашение с Колсар. Теперь у министерства есть время до 16 сентября, чтобы представить свою точку зрения относительно жалобы Колсар.

По словам Колсар, речь идет о споре в юридических вопросах, предметом которого является по-разному интерпретируемая правовая норма при применении к конкретным жизненным обстоятельствам. "Судебный исполнитель — представитель свободной правовой профессии, который выполняет должностные задачи на основании личной ответственности", — прокомментировала Колсар Delfi.

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О какой сумме штрафа идет речь, ни одна из сторон до решения суда не раскрывает. "Согласно действующему закону, касающаяся исполнительных дел информация не полежит разглашению не участвующим в деле лицам", — сказала Колсар.

Как писал в апреле Ärileht, Министерство юстиции начало дисциплинарное производство в отношении пылваского судебного исполнителя Айве Колсар, которая неоднократно накладывала арест на все имеющиеся на счету должника средства.

По словам вице-канцлера министерства Вильяра Пеэпа, Колсар не оставляла должникам предусмотренной законом минимальной суммы и у таких действий законного объяснения нет. Причины действий судебного исполнителя будут установлены во время дисциплинарного производства.

Отмечается, что если доход должника равен минимальной зарплате, то судебный исполнитель может арестовать до 20% в месяц, если иного имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Этот же принцип действует в случае, если доход должника ниже минимальной зарплаты. При этом из минимальной зарплаты сначала высчитывается расчетный прожиточный минимум и только после этого по оставшейся сумме рассчитывается 20%, которые можно забрать у должника.

Например, доход должника составляет 540 евро. В 2018 году расчетный прожиточный минимум составлял 215,44 евро. Таким образом, если должник не имеет иждивенцев, то на его счету можно арестовать 64,91 евро. При этом до 20% от минимальной зарплаты можно забирать только раз в месяц, вне зависимости от того, сколько исполнительных производств ведется в отношении должника.

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