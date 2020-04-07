Оптовик: бюрократия мешает поступлению масок в продажу. В аптеках их можно будет купить, видимо, в среду

"Департамент защиты потребителя и технического надзора сказал, что маски нельзя пускать в продажу, пока не будет необходимой маркировки - включая класс защиты FFP1, должна быть также и инструкция по применению", - сказала представитель Magnum AS Карина Лой, отметив, что инструкцию фирма напечатала еще до прибытия масок.

По словам председателя правления Magnum Анти Калликорма, компания обратилась к государству с просьбой сделать исключение, но получила отказ. "Департамент защиты прав потребителя считает не промаркированный такой товар не отвечающим требованиям, и продавать его нельзя", - сказал Калликорм.

Маркировка осуществляется сейчас на оптовом складе Magnum в Лаагри. Как отметила Лой, это большая работа - ведь все делается вручную. "В каждую аптеку мы сегодня отправить не успеем", - сказала она. Согласно планам, маски поступят в аптеки к среде.

Magnum также озабочен тем, что государство не определило: будут ли ограничения на продажу масок в одни руки.

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