ОПРОС | В ночь на воскресенье Эстония перейдет на летнее время. Стоит ли отказаться от перевода часов?

Кстати, если у вас есть родственники или друзья в России, то помните, там часы не переводят, поэтому с Москвой и Санкт-Петербургом у Таллинна будет одинаковое время.

Евросоюз давно уже обсуждает отказ от перевода стрелок — на здоровье это влияет негативно (доказано не только британскими учеными), а польза по экономии электроэнергии умозрительна. Однако есть проблема: страны никак не могут договориться, в каком времени оставаться: в зимнем или в летнем. Основная характеристика зимнего времени — чуть раньше светает, чуть раньше темнеет. В летнее время все наоборот.