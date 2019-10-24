Опрос: три четверти читателей RusDelfi тоскуют по временам социализма

В основном читатели RusDelfi считают, что при социализме было больше стабильности (59%). Симпатию к социалистическому строю как временам их молодости объясняют 15% участников опроса.

Не испытывают теплых чувств к советскому прошлому 20% читателей, принявших участие в опросе.

Еще 6% не смогли определиться с ответом.