Опрос: три четверти читателей RusDelfi тоскуют по временам социализма

Как показал проведенный опрос, большинство читателей RusDelfi (74%) тоскуют по временам социализма.
В основном читатели RusDelfi считают, что при социализме было больше стабильности (59%). Симпатию к социалистическому строю как временам их молодости объясняют 15% участников опроса.
Не испытывают теплых чувств к советскому прошлому 20% читателей, принявших участие в опросе.
Еще 6% не смогли определиться с ответом.
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