24.10.2019, 21:28

Опрос: три четверти читателей RusDelfi тоскуют по временам социализма

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rus.delfi.ee
EST 5
Опрос: три четверти читателей RusDelfi тоскуют по временам социализма
Foto: koshkin,

Как показал проведенный опрос, большинство читателей RusDelfi (74%) тоскуют по временам социализма.

В основном читатели RusDelfi считают, что при социализме было больше стабильности (59%). Симпатию к социалистическому строю как временам их молодости объясняют 15% участников опроса.

Не испытывают теплых чувств к советскому прошлому 20% читателей, принявших участие в опросе.

Еще 6% не смогли определиться с ответом.

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