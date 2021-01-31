Опрос: страх перед коронавирусом пошел в Эстонии на спад

Как показало проведенное Turu-uuringute по заказу Госканцелярии исследование (с 22 по 25 января), опасения, связанные с коронавирусом, у жителей Эстонии уменьшились. В то же время желание следовать мерам предосторожности сохранилось на высоком уровне.
Наибольшим был страх в середине декабря, когда 75% опрошенных считали, что ситуация критическая. В первой половине января эта цифра снизилась до 66%, а последний опрос показал, что критическим считает положение 57% опрошенных. Причем среди людей в возрасле 75 лет и старше тех, кто считает ситуацию критической — 79%, а в возрастной группе 25-29 лет — 45%.
В то же время возросло число тех, кто считает, что хоть острый кризис миновал, важно сохранять бдительность и следовать правилам: в середине декабря таковых было 9%, а в конце января уже в три раза больше — 27%.
Ужесточение ограничений поддерживают 39% опрошенный, столько же — за сохранение ограничений на нынешнем уровне. За смягчения выступают 18%.
Немного снизился интерес к информации, касающейся коронавируса. В ноябре и декабре целенаправленно искали и регулярно читали новости на тему COVID-19 56%, а сейчас этот показатель снизился до 47%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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