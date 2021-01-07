Опрос: среди политиков эстонцы больше всего доверяют Кийку, неэстонцы — Кылварту

Выяснилось, что среди всех жителей Эстонии Танелю Кийку доверяют 49%, а не доверяют 24%, евродепутату Марине Кальюранд (Социал-демократическая партия) доверяют 48%, а не доверяют 27% опрошенных, президенту Керсти Кальюлайд также доверяют 48% респондентов, а не доверяют ей 34%.

На четвертом месте в списке самых заслуживающих доверия политиков оказался мэр Таллинна, зампред Центристской партии Михаил Кылварт — ему доверяют 44%, а не доверяют 28% участников опроса.

При этом Кылварту больше всего доверяют неэстонцы — 54%, а среди эстонцев самым высоким доверием может похвастаться Танель Кийк — ему доверяют 61% представителей этой национальности.

Среди всех жителей Эстонии 64% не доверяют Марту Хельме, доверяют ему 18%, председателю EKRE, министру финансов Мартину Хельме также доверяют 18%, а не доверяют 60%.