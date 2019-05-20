Опрос: соцдемы вышли в лидеры предвыборной гонки в Европарламент

Такие данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного в мае социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.

За соцдемов на выборах готовы проголосовать 23% избирателей, Партия реформ опустилась на второе место с 20%, а Центристская партия — на третье (19%).

Далее следуют EKRE (11%), Isamaa (9%), "Эстония 200" (6%), "Зеленые Эстонии" (3%) и "Богатство жизни" (1%). Независимые кандидаты в совокупности набирают 8%.

Если результаты выборов совпадут с этим прогнозом, то соцдемы и реформисты получат по два мандата, а центристы и EKRE — по одному. Если Эстония получит дополнительное место в Европарламенте из-за брексита, то седьмой мандат, по всей видимости, достанется Isamaa.