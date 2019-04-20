Опрос: самая популярная на выборах в Европарламент — Партия реформ

Согласно опросу, проведенному по заказу ERR фирмой Turu-uuringute AS, Партия реформ набирает самую большую поддержку среди избирателей на предстоящих выборах в Европейский парламент — из 1000 респондентов ее поддержали 32%.

Рейтинг Центристской партии остался на уровне выборов в Рийгикогу — 24%. За представителей Консервативной народной партии (EKRE) проголосовали бы 15%.

Две другие партии, представленные в Рийгикогу, получили менее десяти процентов голосов: за Isamaa ("Отечество") проголосовали бы 9%, а за Социал-демократическую партию — 7% избирателей.