ОПРОС | Русскоязычные жители Эстонии считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Эстоноязычные — Тихановскую

Портал RusDelfi решил узнать у русскоязычных жителей Эстонии, что они думают о результатах выборов в Беларуси, и насколько их мнение отличается от мнения эстоноязычной части населения нашей страны. Для этого мы заказали Всеэстонское социалогическое исследование у компании Turu-uuringute AS. Оно прошло с 7 по 17 сентября. Всего было опрошено 1010 человек — при репрезентативности выборки это количество считается оптимальным для подобного рода исследований. И вот что у нас получилось.

Лукашенко получил намного большую поддержку у русскоязычной части эстонского населения (45%). Лишь 16% русскоязычных жителей Эстонии считают, что выборы выиграла Светлана Тихановская. Хотя даже эта цифра больше, чем число эстоноязычных жителей "проголосовавших" за Лукашенко (13%).

Интересно также распределение "голосов за Лукашенко по регионам Эстонии. Так в Ида-Вирумаа в поддержку не признанного Европейским Союзом главы страны высказалось 49%, и лишь 11% жителей региона утверждают, что реальную победу на выборах одержала Светлана Тихановская. Остальные затруднились с ответом.

Особенно велика поддержка Александра Лукашенко среди жителей Эстонии с российским гражданством (52% против 13% у Тихановской) и с серыми паспортами (50% против 19% у Тихановской). В то время как среди жителей страны с эстонскими паспортами легитимным президентом Беларуси Лукашенко признают лишь 18% опрошенных, а Тихановскую 36%.

В поддержку Лукашенко в большей степени высказываются 28% мужчин и 20% женщин (вне зависимости от родного языка). А также представители поколения 50-64 года (30% против 27% у Тихановской). Все остальные возрастные категории отдают предпочтение представительнице оппозиции, либо затрудняются с ответом.