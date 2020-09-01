01.09.2020, 19:11
Опрос RusDelfi | Выбери любимый и нелюбимый предмет в школе!
Сегодня 1 сентября и все мы выкладываем в соцсетях фото с цветами и за школьными партами и предаемся ностальгии.
Сегодня 1 сентября и все мы выкладываем в соцсетях фото с цветами и за школьными партами и предаемся ностальгии.
RusDelfi проводит опрос, какими были ваши любимые и нелюбмимые предметы в школе? Можно выбрать несколько вариантов.
Любимые предметы
Нелюбимые предметы
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