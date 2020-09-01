Опрос RusDelfi | Выбери любимый и нелюбимый предмет в школе!

RusDelfi проводит опрос, какими были ваши любимые и нелюбмимые предметы в школе? Можно выбрать несколько вариантов.

Любимые предметы

Нелюбимые предметы

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