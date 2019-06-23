Опрос RusDelfi: выбери главное событие прошедшей недели

23.06.2019, 20:56
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Какое из событий прошедшей недели затронуло вас больше всего и показалось вам наиболее важным.
Какое из событий прошедшей недели затронуло вас больше всего и показалось вам наиболее важным.
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