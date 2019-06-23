23.06.2019, 20:56

Опрос RusDelfi: выбери главное событие прошедшей недели


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Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid
Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistidFoto: Tiit Blaat

Какое из событий прошедшей недели затронуло вас больше всего и показалось вам наиболее важным.

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