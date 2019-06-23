Опрос RusDelfi: выбери главное событие прошедшей недели

rus.delfi.ee EST 5

Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid Foto: Tiit Blaat

Какое из событий прошедшей недели затронуло вас больше всего и показалось вам наиболее важным.