Опрос RusDelfi: выбери главное событие прошедшей недели

Какое из событий прошедшей недели затронуло вас больше всего и показалось вам наиболее важным.
Какое из событий прошедшей недели затронуло вас больше всего и показалось вам наиболее важным.
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