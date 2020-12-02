02.12.2020, 20:55

ОПРОС RUSDELFI | Вы следите за новостями о коронавирусе?

 (5)
EST 4
Kanna maski soovitus linnas 16.11.2020
Foto: Andres Putting

2 декабре в Эстонии выявили рекордных новых 524 случая коронавирусной инфекции. С весны коронавирусодна из ведущих новостных тем.

Читаете ли вы новости на тему коронавируса? Поучаствуйте в опросе RusDelfi, выбрав один из вариантов ответа (внимание, голосовать можно только один раз).

Свой вариант ответа пишите в комментариях к этому опросу.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: