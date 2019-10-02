02.10.2019, 09:33

Опрос RusDelfi: верите ли вы в глобальное потепление как Грета Тунберг?

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Rüsijää Nina külas 22.03.19
Rüsijää Nina külas 22.03.19Foto: Argo Ingver

О глобальном потеплении сейчас говорят все. Собирательным образом всех молодых активистов, которые добиваются более эффективной защиты климата, стала 16-летняя Грета Тунберг. Она раскритиковала на саммите ООН по климату лидеров стран за то, что они не замечают экологические проблемы. А вы верите в глобальное потепление?

Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".

В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств.

Эти страны, считают подростки, не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.

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