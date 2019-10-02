Опрос RusDelfi: верите ли вы в глобальное потепление как Грета Тунберг?

Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".

В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств.

Эти страны, считают подростки, не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.