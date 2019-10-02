Опрос RusDelfi: верите ли вы в глобальное потепление как Грета Тунберг?

О глобальном потеплении сейчас говорят все. Собирательным образом всех молодых активистов, которые добиваются более эффективной защиты климата, стала 16-летняя Грета Тунберг. Она раскритиковала на саммите ООН по климату лидеров стран за то, что они не замечают экологические проблемы. А вы верите в глобальное потепление?
Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".
В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы — канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств.
Эти страны, считают подростки, не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
В Туве школьник вытащил из огня двух детей
В фотоальбоме убитого дочерьми Хачатуряна было много любопытного
Две школьницы убили "самую красивую" подругу