14.01.2020, 10:35

Опрос RusDelfi: Удалось ли вам зарегистрироваться на курсы?


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Eesti keele kursus
Eesti keele kursus Foto: Rauno Volmar

14 января прошла регистрация на бесплатные языковые курсы.

Желающие могли подать заявку на обучение на языковых курсах различных уровней от А2 до B2. Однако, как и всегда, далеко не всем желающим это удалось. Даже избитый журналистский штамп про горячие пирожки здесь употребить нельзя, потому что никакие горячие пирожки не разлетаются за 20 минут, как путевки на курсы в Таллинне.

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