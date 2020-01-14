Опрос RusDelfi: Удалось ли вам зарегистрироваться на курсы?

Желающие могли подать заявку на обучение на языковых курсах различных уровней от А2 до B2. Однако, как и всегда, далеко не всем желающим это удалось. Даже избитый журналистский штамп про горячие пирожки здесь употребить нельзя, потому что никакие горячие пирожки не разлетаются за 20 минут, как путевки на курсы в Таллинне.

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