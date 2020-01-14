Опрос RusDelfi: Удалось ли вам зарегистрироваться на курсы?

14 января прошла регистрация на бесплатные языковые курсы.
Желающие могли подать заявку на обучение на языковых курсах различных уровней от А2 до B2. Однако, как и всегда, далеко не всем желающим это удалось. Даже избитый журналистский штамп про горячие пирожки здесь употребить нельзя, потому что никакие горячие пирожки не разлетаются за 20 минут, как путевки на курсы в Таллинне.
Удалось ли вам зарегистрироваться на курсы? Делитесь с нами своим мнением.
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