ОПРОС RusDelfi | Таллинн — грязный город? Согласны с пользователями соцсетей?

"У нас очень пыльные улицы (тротуары, обочины, островки безопасности). Автобусы и грузовики постоянно эту пыль клубами гоняют", — написал пользователь Константин Кекишев.

Скриншот из группы "Таллиннцы" Скриншот из группы "Таллиннцы"

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