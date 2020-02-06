06.02.2020, 12:00
ОПРОС RusDelfi | Таллинн — грязный город? Согласны с пользователями соцсетей?(26)
В Facebook в популярной группе "Таллиннцы" опубликовали сообщение, что гости столицы жалуются на обилие пыли в городе. Вы согласны с этим?
В Facebook в популярной группе "Таллиннцы" опубликовали сообщение, что гости столицы жалуются на обилие пыли в городе. Вы согласны с этим?
"У нас очень пыльные улицы (тротуары, обочины, островки безопасности). Автобусы и грузовики постоянно эту пыль клубами гоняют", — написал пользователь Константин Кекишев.
А что вы думаете об этом?
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