ОПРОС RusDelfi: Сталкивались ли вы с инвестиционным мошенничеством?



Несмотря на то, что полиция через СМИ постоянно предупреждает о подобных мошенниках, последним удается находить всё новые и новые жертвы, говорит начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Все истории — как под копирку. Вот, например, в мае обратился в полицию живущий в Маарду мужчина, которому сделали заманчивое предложение заработать. С декабря по март он перевел через интернет 44 500 евро и, разумеется, обратно свои деньги не получил. И подобные случаи фиксируются по всей Эстонии.

Схема проста. Как правило звонит русскоязычный человек (телефонный код страны может быть каким угодно). ”Предлагается ”выгодная” сделка: с вашей стороны — инвестиции, а маклер гарантирует высокий доход, процент гораздо выше, чем у любого из легально действующих в Эстонии финансовых учреждений. Убеждают, что риска нет”, — рассказывает Тамбре.

Жертвой может оказаться человек любого возраста, хотя чаще всего в сети злоумышленников попадаются пожилые люди, которые плохо разбираются в компьютере.

”Люди настолько ослеплены возможностью быстро и много заработать, что остаются не только без всех сбережений, но и в долгу перед фирмами, где берут быстрые кредиты”, — объясняет Тамбре.

Конечно, по факту преступлений возбуждаются уголовные дела, но пропавшие деньги вернуть пострадавшего крайне сложно, так как деньги уходят в далекие страны, с которыми у правоохранительных органов Эстонии нет тесного сотрудничества.