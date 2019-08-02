02.08.2019, 15:38

ОПРОС RusDelfi: Сталкивались ли вы с инвестиционным мошенничеством?

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предупредите родных и близких
rus.delfi.ee
EST 4
Mobiiltelefoniga helistamine
Mobiiltelefoniga helistamineFoto: Tanel Meos

Полиция ежемесячно получает от жителей Эстонии сообщения о звонках с литовских телефонных номеров (+370): предлагаются ”отличные” возможности инвестирования. У попавшихся на этот трюк эстоноземельцев выудили уже сотни тысяч евро. А вы слышали или сталкивались с инвестиционным видом мошенничества?


Несмотря на то, что полиция через СМИ постоянно предупреждает о подобных мошенниках, последним удается находить всё новые и новые жертвы, говорит начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Все истории — как под копирку. Вот, например, в мае обратился в полицию живущий в Маарду мужчина, которому сделали заманчивое предложение заработать. С декабря по март он перевел через интернет 44 500 евро и, разумеется, обратно свои деньги не получил. И подобные случаи фиксируются по всей Эстонии.

Схема проста. Как правило звонит русскоязычный человек (телефонный код страны может быть каким угодно). ”Предлагается ”выгодная” сделка: с вашей стороны — инвестиции, а маклер гарантирует высокий доход, процент гораздо выше, чем у любого из легально действующих в Эстонии финансовых учреждений. Убеждают, что риска нет”, — рассказывает Тамбре.

Жертвой может оказаться человек любого возраста, хотя чаще всего в сети злоумышленников попадаются пожилые люди, которые плохо разбираются в компьютере.

”Люди настолько ослеплены возможностью быстро и много заработать, что остаются не только без всех сбережений, но и в долгу перед фирмами, где берут быстрые кредиты”, — объясняет Тамбре.

Конечно, по факту преступлений возбуждаются уголовные дела, но пропавшие деньги вернуть пострадавшего крайне сложно, так как деньги уходят в далекие страны, с которыми у правоохранительных органов Эстонии нет тесного сотрудничества.

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