ОПРОС RUSDELFI | Сколько раз в году вы отмечаете Рождество?

Это связано с "отставанием" Юлианского календаря, по которому живет православная церковь, от Григорианского, по которому жиувут Европа и Америка.

Таким образом у русскоязычных жителей Эстонии есть возможность отмечать Рождество дважды. Вы пользуетесь этой возможностью? Участвуйте в опросе RusDelfi!

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