ОПРОС RUSDELFI | Сколько раз в году вы отмечаете Рождество?

В Эстонии принято поздравлять друг друга с Рождеством 25 декабря. Однако по православной традиции Рождество отмечается уже после Нового года — 7 января.
Это связано с "отставанием" Юлианского календаря, по которому живет православная церковь, от Григорианского, по которому жиувут Европа и Америка.
Таким образом у русскоязычных жителей Эстонии есть возможность отмечать Рождество дважды. Вы пользуетесь этой возможностью? Участвуйте в опросе RusDelfi!
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