Опрос RusDelfi: С завтрашнего дня в Петербург можно путешествовать по электронной визе. Поедете?

1 октября 2019 года граждане 53 государств, в том числе и Эстонии смогут получить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отмечают четыре преимущества новой системы:

1. Электронная виза выдается за 4 календарных дня независимо от выходных и праздников.

2. Не требуется никаких приглашений или подтверждений, а надо лишь заполнить заявление на сайте.

3. Не нужно тратить свое личное или рабочее время на посещение консульства в его приемные часы, так как сайт работает круглосуточно.

4. Электронные визы выдаются без взимания каких-либо сборов.

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