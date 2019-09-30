Опрос RusDelfi: С завтрашнего дня в Петербург можно путешествовать по электронной визе. Поедете?(8)
C завтрашнего дня в Санкт-Петербург можно будет ездить по электронной визе. Собираетесь ли вы воспользоваться бесплатной услугой?
C завтрашнего дня в Санкт-Петербург можно будет ездить по электронной визе. Собираетесь ли вы воспользоваться бесплатной услугой?
1 октября 2019 года граждане 53 государств, в том числе и Эстонии смогут получить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В Министерстве иностранных дел (МИД) России отмечают четыре преимущества новой системы:
1. Электронная виза выдается за 4 календарных дня независимо от выходных и праздников.
2. Не требуется никаких приглашений или подтверждений, а надо лишь заполнить заявление на сайте.
3. Не нужно тратить свое личное или рабочее время на посещение консульства в его приемные часы, так как сайт работает круглосуточно.
4. Электронные визы выдаются без взимания каких-либо сборов.
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