30.09.2019, 12:33

Опрос RusDelfi: С завтрашнего дня в Петербург можно путешествовать по электронной визе. Поедете?

 (30)
rus.delfi.ee
EST 18
Sankt-Peterburg
Sankt-PeterburgFoto: Reisifoto 2018

C завтрашнего дня в Санкт-Петербург можно будет ездить по электронной визе. Собираетесь ли вы воспользоваться бесплатной услугой?

1 октября 2019 года граждане 53 государств, в том числе и Эстонии смогут получить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отмечают четыре преимущества новой системы:

1. Электронная виза выдается за 4 календарных дня независимо от выходных и праздников.

2. Не требуется никаких приглашений или подтверждений, а надо лишь заполнить заявление на сайте.

3. Не нужно тратить свое личное или рабочее время на посещение консульства в его приемные часы, так как сайт работает круглосуточно.

4. Электронные визы выдаются без взимания каких-либо сборов.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: