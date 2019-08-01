ОПРОС RusDelfi: Рейтинг реформистов растет. А какую партию бы выбрали вы?

Последние опросы говорят, что у партии реформистов всё больше поклонников. В то время как правительственная коалиция теряет свое влияние.
Мы решили провести свой независимый опрос. Итак, какую партию поддерживаете вы. За кого бы вы проголосовали, если бы выборы в Рийгикогу прошли прямо сейчас. Выберите один из предложенных вариантов.
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