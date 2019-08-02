02.08.2019, 17:00

Опрос RusDelfi подтвердил лидирующие позиции Партии реформ

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna valimiskogu
Reformierakonna valimiskoguFoto: Priit Simson

Последние опросы говорят, что у Партии реформ всё больше поклонников, в то время, как правительственная коалиция теряет свое влияние. Мы решили провести свой независимый опрос и задали читателям вопрос: "За кого бы вы проголосовали, если бы выборы в Рийгикогу прошли прямо сейчас?"

Проголосовать можно было за одну из парламентских партий, а также был предложен вариант ”любая другая партия”.

Опрос дал следующие результаты:

1. Реформисты — 29%
2. Любая другая партия — 28%
3. Центристская партия — 23%
4. EKRE — 14%
5. Социал-демократы — 5%
6. Исамаа — 1%

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