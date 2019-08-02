Опрос RusDelfi подтвердил лидирующие позиции Партии реформ

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Reformierakonna valimiskogu Foto: Priit Simson

Последние опросы говорят, что у Партии реформ всё больше поклонников, в то время, как правительственная коалиция теряет свое влияние. Мы решили провести свой независимый опрос и задали читателям вопрос: "За кого бы вы проголосовали, если бы выборы в Рийгикогу прошли прямо сейчас?"