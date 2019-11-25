Опрос RusDelfi: О чем бы вы спросили Владимира Зеленского?

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Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi Foto: Presidendi Kantselei

Завтра в Таллинн прибывает президент Украины Владимир Зеленский. Если бы вам удалось встретиться с украинским лидером, о чем бы вы его спросили?