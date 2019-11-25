25.11.2019, 12:46

Опрос RusDelfi: О чем бы вы спросили Владимира Зеленского?

 (90)
EST 23
Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr Zelenskõoi
Kersti Kaljulaid ja Volodõmõr ZelenskõoiFoto: Presidendi Kantselei

Завтра в Таллинн прибывает президент Украины Владимир Зеленский. Если бы вам удалось встретиться с украинским лидером, о чем бы вы его спросили?

Если вы не можете найти подходящий вариант, выскажитесь в комментариях!

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: