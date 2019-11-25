Опрос RusDelfi: О чем бы вы спросили Владимира Зеленского?

Завтра в Таллинн прибывает президент Украины Владимир Зеленский. Если бы вам удалось встретиться с украинским лидером, о чем бы вы его спросили?
Завтра в Таллинн прибывает президент Украины Владимир Зеленский. Если бы вам удалось встретиться с украинским лидером, о чем бы вы его спросили?
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
На Канарах построят 30-метровый телескоп
Покровители расчленителя-доцента помогут ему избежать тюрьмы
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
Решена судьба историка-расчленителя