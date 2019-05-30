30.05.2019, 13:00

Опрос Rus.Delfi. Как вы относитесь к закрытию Лаагна теэ из-за съемок голливудского фильма?


rus.delfi.ee
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Лаагна теэ
Лаагна теэFoto: Andres Putting

Возможное закрытие главной транспортной артерии Ласнамяэ Лаагна теэ ради съемок фильма Кристофера Нолана мгновенно стало новостью дня.

Редакция Rus.Delfi решила выяснить, а как к возможному закрытию относятся сами горожане. Мы предлагаем вам три варианта ответа на простой вопрос: согласны ли вы на закрытие шоссе.

Более подробно о возможном зарытии ЗДЕСЬ.

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