30.05.2019, 13:00
Опрос Rus.Delfi. Как вы относитесь к закрытию Лаагна теэ из-за съемок голливудского фильма?
Возможное закрытие главной транспортной артерии Ласнамяэ Лаагна теэ ради съемок фильма Кристофера Нолана мгновенно стало новостью дня.
Возможное закрытие главной транспортной артерии Ласнамяэ Лаагна теэ ради съемок фильма Кристофера Нолана мгновенно стало новостью дня.
Редакция Rus.Delfi решила выяснить, а как к возможному закрытию относятся сами горожане. Мы предлагаем вам три варианта ответа на простой вопрос: согласны ли вы на закрытие шоссе.
Более подробно о возможном зарытии ЗДЕСЬ.
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