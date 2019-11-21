Опрос RusDelfi: Как вы относитесь к тому, что пенсии повысились на 7 евро?

Согласно инициированному правительством Закону о внесении дополнений в статью 61 Закона о государственном пенсионном страховании (79 SE), с 1 апреля 2020 года базовая часть пенсии в результате индексации дополнительно будет повышена на 7 евро.

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