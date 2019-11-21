21.11.2019, 15:58

Опрос RusDelfi: Как вы относитесь к тому, что пенсии повысились на 7 евро?

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Опрос RusDelfi: Как вы относитесь к тому, что пенсии повысились на 7 евро?
Foto: Anni Õnneleid

Законопроект о повышении пенсий принят. Однако сумма в 7 евро кому-то кажется приемлимой, а кому-то издевательской.

Согласно инициированному правительством Закону о внесении дополнений в статью 61 Закона о государственном пенсионном страховании (79 SE), с 1 апреля 2020 года базовая часть пенсии в результате индексации дополнительно будет повышена на 7 евро.

Выскажите свое мнение в нашем опросе. Как вы относитесь к такому повышению?

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