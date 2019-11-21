21.11.2019, 15:58

Опрос RusDelfi: Как вы относитесь к тому, что базовая часть пенсии повысилась на 7 евро?

 (81)
EST 18
Опрос RusDelfi: Как вы относитесь к тому, что базовая часть пенсии повысилась на 7 евро?
Foto: Anni Õnneleid

Законопроект о повышении базовой части пенсий принят. Однако сумма в 7 евро кому-то кажется приемлимой, а кому-то издевательской.

Согласно инициированному правительством Закону о внесении дополнений в статью 61 Закона о государственном пенсионном страховании (79 SE), с 1 апреля 2020 года базовая часть пенсии в результате индексации дополнительно будет повышена на 7 евро. О том, что такое "базовая часть пенсии", можно подробно прочитать ЗДЕСЬ.

Выскажите свое мнение в нашем опросе. Как вы относитесь к такому повышению?

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: