08.03.2021, 23:02

ОПРОС RUSDELFI | Как вы относитесь к ограничениям, введенным правительством Эстонии?

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Maskikandmine
MaskikandmineFoto: Anni Õnneleid

С четверга в Эстонии ужесточаются ограничения в связи с распространением коронавируса. Каждый день в Эстонии прибавляется более 1000 больных, а больницы не выдерживают нагрузки.

Начиная с четверга в Эстонии ужесточаются ограничения.

  • Школы полностью переходят на дистанционное обучение, включая младшие классы.
  • Детские сады продолжают работу, но родителям настоятельно рекомендуется не пользоваться их услугами.
  • Закрываются магазины за исключением продуктовых, аптек и других мест продажи товаров первой необходимости. Будут работать пункты выдачи товаров drive-in на свежем воздухе.
  • Закрываются рестораны и бары (торговать можно только на вынос) и т.д.

Полный список ЗДЕСЬ.

Как вы относитесь к этим ограничениям?

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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