ОПРОС RusDelfi | Как остановить алководителей?

В субботу на Сааремаа произошла страшная авария. По нынешней информации, пьяный мужчина на скорости 138 км/ч совершил ДТП, в результате которого погибли мать (Кати, 27 лет), ребенок (девять месяцев) и его бабушка (Эве, 58 лет). Также пострадала беременная 37-летняя сестра Кати (Мэрли). Она сейчас находится в больнице тяжелом состоянии.
Общественность снова задается вопросом, как уменьшить количество водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ведь известно, что виновник до этого уже был задержан будучи нетрезвым за рулем.
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