ОПРОС RusDelfi | Как остановить алководителей?

Liiklusõnnetus Saaremaal Foto: Priit Simson

В субботу на Сааремаа произошла страшная авария. По нынешней информации, пьяный мужчина на скорости 138 км/ч совершил ДТП, в результате которого погибли мать (Кати, 27 лет), ребенок (девять месяцев) и его бабушка (Эве, 58 лет). Также пострадала беременная 37-летняя сестра Кати (Мэрли). Она сейчас находится в больнице тяжелом состоянии.