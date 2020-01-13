13.01.2020, 13:25

ОПРОС RusDelfi | Как остановить алководителей?

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Liiklusõnnetus Saaremaal
Liiklusõnnetus SaaremaalFoto: Priit Simson

В субботу на Сааремаа произошла страшная авария. По нынешней информации, пьяный мужчина на скорости 138 км/ч совершил ДТП, в результате которого погибли мать (Кати, 27 лет), ребенок (девять месяцев) и его бабушка (Эве, 58 лет). Также пострадала беременная 37-летняя сестра Кати (Мэрли). Она сейчас находится в больнице тяжелом состоянии.

Общественность снова задается вопросом, как уменьшить количество водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ведь известно, что виновник до этого уже был задержан будучи нетрезвым за рулем.

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