Опрос RusDelfi: Доживет ли коалиция до конца срока

Следующие выборы состоятся в 2023 году. Однако голоса, утверждающие, что правительственная коалиция может не дожить до этого срока, звучат всё убедительнее. Даже Мартин Хельме утверждает, что если Ярвика заставят уйти в отставку, правительство развалится.

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