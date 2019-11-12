Опрос RusDelfi: Доживет ли коалиция до конца срока

Над правительственной коалицией снова сгустились тучи. Пару недель назад свой пост оставила министр Керт Кинго, теперь та же участь может ожидать ее коллегу из EKRE Марта Ярвика.
Следующие выборы состоятся в 2023 году. Однако голоса, утверждающие, что правительственная коалиция может не дожить до этого срока, звучат всё убедительнее. Даже Мартин Хельме утверждает, что если Ярвика заставят уйти в отставку, правительство развалится.
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