12.11.2019, 12:30

Опрос RusDelfi: Доживет ли коалиция до конца срока

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Опрос RusDelfi: Доживет ли коалиция до конца срока
Foto: Kollaaz/Ekspress Meedia

Над правительственной коалицией снова сгустились тучи. Пару недель назад свой пост оставила министр Керт Кинго, теперь та же участь может ожидать ее коллегу из EKRE Марта Ярвика.

Следующие выборы состоятся в 2023 году. Однако голоса, утверждающие, что правительственная коалиция может не дожить до этого срока, звучат всё убедительнее. Даже Мартин Хельме утверждает, что если Ярвика заставят уйти в отставку, правительство развалится.

Или всё-таки союзу центристов, EKRE и Isamaa ничто не угрожает? Выскажите свое мнение в нашем опросе!

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