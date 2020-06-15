Опрос RusDelfi: А вы соблюдаете правило "2+2"? Только честно!

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Pirita rand 27.05.2020 Foto: Jaanus Lensment

На выходных стояла прекрасная летняя погода, и многие эстоноземельцы находились на пляжах (в кафе, на променадах) куда ближе, чем в двух метрах друг от друга. Уверены, что среди них были и читатели RusDelfi?