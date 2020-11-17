17.11.2020, 10:56

ОПРОС RUSDELFI | А вы носите маску?

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Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020
Иллюстративное фотоFoto: Andres Putting

С понедельника в силу вступили ограничения, призванные сдержать вторую волну эпидемии COVID-19. Среди них - настоятельная рекомендация (но пока не обязанность) носить маски.

Придерживаетесь ли вы этой рекомендации. Поучаствуйте в опросе RusDelfi, выбрав один из вариантов ответа (внимание, голосовать можно только один раз).


Если вы не нашли подходящий вариант ответа, оставляйте комментарий.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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