Опрос: рейтинг Isamaa упал ниже избирательного порога, популярность EKRE снижается

Социологи отмечают, что поддержка остальных партий за неделю существенно не изменилась, хотя в долгосрочном плане заметна тенденция к падению популярности EKRE, рейтинг которой за шесть недель снизился на 2,7%.

Неизменным лидером предпочтений определившихся с выбором избирателей остается Партия реформ, за которую сейчас готовы проголосовать 33,2% избирателей (-0,4% к прошлой неделе), популярность возглавляющей правительство Центристской партии составляет 23,7% (+0,5%), занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 15,2% избирателей (-0,4%), далее следуют Социал-демократическая партия (8,6%), не входящая в парламент партия "Эстония 200" (8,4%) и Isamaa (4,8%), причем рейтинг Isamaa впервые упал ниже 5%-ного избирательного порога в опросах Norstat.

За "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 2,8% избирателей, рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.

Совокупная поддержка коалиционных партий (43,7%) на 1,9 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%), при этом последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.