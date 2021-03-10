Опрос: рейтинг Центристской партии упал до самого низкого уровня с начала 2019 года

Рейтинг реформистов, которые остаются неизменным лидером предпочтений определившихся с выбором избирателей, вырос до 35,5% (+0,6% к прошлой неделе), уровень поддержки ушедшей в оппозицию EKRE вырос до 19,8% (+0,3% к прошлой неделе), передает rusERR.

Популярность Центристской партии, вошедшей в коалицию с реформистами, снизилась до 17,7% (-1,3%).

Далее следуют "Эстония 200" (12%), Социал-демократическая партия (6,4%) и Isamaa (5,3%). Популярность "Эстонии 200" снижается с начала года.

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