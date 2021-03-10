Опрос: рейтинг Центристской партии упал до самого низкого уровня с начала 2019 года(1)
Популярность возглавляющей правительство Партии реформ и оппозиционной EKRE продолжает расти, а рейтинг центристов упал до самого низкого уровня за последние два с лишним года, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 9 февраля по 8 марта.
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