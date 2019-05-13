Опрос: популярность центристов продолжила падать, на второе место вышла EKRE

Если поддержка реформистов остается стабильной, то правящая Центристская партия продолжает стремительно терять популярность. За месяц ее рейтинг упал с 17% до 15,3%, а еще в начале года центристов поддерживали почти 25% респондентов, пишет rus.err.ee.

Популярность центристов упала до самой низкой отметки за последние 12 лет.

Падает рейтинг и у их партнера по коалиции — партии Isamaa, поддержка которой составляет на данный момент 6,1%.