Опрос: популярность центристов продолжила падать, на второе место вышла EKRE

В мае самой популярной политической силой Эстонии оставалась Партия реформ, на второе место вышла EKRE, оттеснив на третью позицию Центристскую партию, свидетельствуют данные последнего опроса Kantar Emor.
Если поддержка реформистов остается стабильной, то правящая Центристская партия продолжает стремительно терять популярность. За месяц ее рейтинг упал с 17% до 15,3%, а еще в начале года центристов поддерживали почти 25% респондентов, пишет rus.err.ee.
Популярность центристов упала до самой низкой отметки за последние 12 лет.
Падает рейтинг и у их партнера по коалиции — партии Isamaa, поддержка которой составляет на данный момент 6,1%.