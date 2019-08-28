28.08.2019, 09:37

ОПРОС: Поддержка EKRE упала до минимального уровня, рейтинг центристов продолжает расти

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www.DELFI.ee
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ОПРОС: Поддержка EKRE упала до минимального уровня, рейтинг центристов продолжает расти
Foto: Ago Tammik

Поддержка EKRE опустилась до самого низкого уровня в этом году, в то же время рейтинги Центристской партии выросли.

Norstat провел опрос на прошлой неделе. Самая популярная политическая сила по прежнему Партия реформ, ее поддерживают 35.7% опрошенных. На втором месте центристы — 21,5%.

В начале августа партию премьер-министра поддерживали 17.8%, но уже третью неделю их рейтинги растут.

На третьем месте Консервативная народная партия (EKRE) — 15,4%. Это самые плохие показатели партии Хельме за этот год.

Смотрите график.

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