28.08.2019, 09:37
ОПРОС: Поддержка EKRE упала до минимального уровня, рейтинг центристов продолжает расти(2)
Поддержка EKRE опустилась до самого низкого уровня в этом году, в то же время рейтинги Центристской партии выросли.
Поддержка EKRE опустилась до самого низкого уровня в этом году, в то же время рейтинги Центристской партии выросли.
Norstat провел опрос на прошлой неделе. Самая популярная политическая сила по прежнему Партия реформ, ее поддерживают 35.7% опрошенных. На втором месте центристы — 21,5%.
В начале августа партию премьер-министра поддерживали 17.8%, но уже третью неделю их рейтинги растут.
На третьем месте Консервативная народная партия (EKRE) — 15,4%. Это самые плохие показатели партии Хельме за этот год.
Смотрите график.
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