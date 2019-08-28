ОПРОС: Поддержка EKRE упала до минимального уровня, рейтинг центристов продолжает расти

Norstat провел опрос на прошлой неделе. Самая популярная политическая сила по прежнему Партия реформ, ее поддерживают 35.7% опрошенных. На втором месте центристы — 21,5%.

В начале августа партию премьер-министра поддерживали 17.8%, но уже третью неделю их рейтинги растут.

На третьем месте Консервативная народная партия (EKRE) — 15,4%. Это самые плохие показатели партии Хельме за этот год.

Смотрите график.