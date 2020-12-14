Опрос: почти 60% жителей Эстонии выступают за ужесточение мер по борьбе с коронавирусом

Опрос, проведенный компанией Norstat Eesti по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut 10-11 декабря, показал, что сторонники ужесточения мер преобладают практически во всех социально-демографических группах. Лишь в Ида-Вирумаа за ужесточение мер выступают 41% опрошенных и 53% не видят в этом необходимости.

На вопрос о том, нужно ли внедрять более жесткие меры, 57% респондентов ответили, что нужно, 37% — не нужно и 6% затруднились с ответом.

Примечательно, что если в апреле действиями правительства были довольны 73% опрошенных, то сейчас этот процент снизился до 45%. 50% оказались недовольны и 5% затруднились ответить.

”Скорее всего, причиной возросшего недовольства стало местами противоречивая и неясная коммуникация со стороны правительства, которая наблюдалась в последнее время, а также то, что люди ждали дополнительных ограничений еще до этого”, — прокомментировал аналитик института Танель Паас.

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