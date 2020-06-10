10.06.2020, 08:50
Опрос: Партия реформ продолжает оставаться самой популярной, центристы немного сдали
Согласно проводимому каждую неделю MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS опросу, среди партий продолжает лидировать Партия реформ. За нее отдали свой голос 31% респондентов.
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