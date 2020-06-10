10.06.2020, 08:50

Опрос: Партия реформ продолжает оставаться самой популярной, центристы немного сдали


EST
Keskerakonna volikogu istung
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Согласно проводимому каждую неделю MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS опросу, среди партий продолжает лидировать Партия реформ. За нее отдали свой голос 31% респондентов.

Второе место занимает Центристская партия с 24,8%, что на 1,1% меньше показателя прошлой недели. Далее следует EKRE с 16,%, социал-демократы с 8,1%, Eesti 200 с 7,8% и Isamaa с 5,2%.

Совокупная поддержка коалиционных партий составила 46,8%, оппозиционных — 39,1%.

Читайте также: