ОПРОС: Кто в Эстонии меньше всего доволен профессиональным образованием

Большая часть учащихся признает, что они ходят в училище с удовольствием, из них самыми усердными являются именно учащиеся более старшего возраста. Из анализа следует, что чем старше учащийся, тем больше он доволен профессиональным образованием. Среди учащихся от 25 лет и старше оценка удовлетворенности составляет 4,5, в то время как средняя оценка равна 4,1. Данный результат важен и с точки зрения обучения на протяжении всей жизни, так как удельный вес учащихся старшего возраста в профессиональном образовании увеличивается.

”Эта информация нужна училищам, чтобы в будущем можно было предлагать гибкие возможности обучения и составлять расписания занятий, учитывая возможности работающих учащихся”, — сказал Теэт Тико, руководитель отдела профессионального образования Министерства образования и науки.

Меньше довольны училищем учащиеся старших курсов и учащиеся мужского пола. ”Училищу важно выяснить, какие факторы в учебном процессе влияют на снижение уровня удовлетворенности, поскольку удовлетворенность училищем связывают также с достижением лучших учебных результатов и большим числом учащихся, окончивших учебу в номинальный срок”, — добавил Тико. Удовлетворенность повышают хорошие отношения в училище, которые, согласно опросу, имеются у 90% учащихся и 95% преподавателей, и понижает школьное издевательство, которое испытывали 15% учащихся профессионально-технических училищ.