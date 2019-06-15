15.06.2019, 09:10

ОПРОС: Кто в Эстонии меньше всего доволен профессиональным образованием


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Õpilane tahvli ees
KoolitundFoto: Vallo Kruuser

По данным анализа, проведенного Министерством образования и науки, 80% учащихся профессиональных учебных заведений довольны знаниями и навыками, получаемыми в профессионально-техническом училище. Наибольшую удовлетворенность высказали учащиеся групп учебной программы по рукоделию и уходу за детьми, наименьшую — учащиеся по ИТ-специальностям. Среди преподавателей больше всего довольны преподаватели социально-гуманитарной сферы.

Большая часть учащихся признает, что они ходят в училище с удовольствием, из них самыми усердными являются именно учащиеся более старшего возраста. Из анализа следует, что чем старше учащийся, тем больше он доволен профессиональным образованием. Среди учащихся от 25 лет и старше оценка удовлетворенности составляет 4,5, в то время как средняя оценка равна 4,1. Данный результат важен и с точки зрения обучения на протяжении всей жизни, так как удельный вес учащихся старшего возраста в профессиональном образовании увеличивается.

”Эта информация нужна училищам, чтобы в будущем можно было предлагать гибкие возможности обучения и составлять расписания занятий, учитывая возможности работающих учащихся”, — сказал Теэт Тико, руководитель отдела профессионального образования Министерства образования и науки.

Меньше довольны училищем учащиеся старших курсов и учащиеся мужского пола. ”Училищу важно выяснить, какие факторы в учебном процессе влияют на снижение уровня удовлетворенности, поскольку удовлетворенность училищем связывают также с достижением лучших учебных результатов и большим числом учащихся, окончивших учебу в номинальный срок”, — добавил Тико. Удовлетворенность повышают хорошие отношения в училище, которые, согласно опросу, имеются у 90% учащихся и 95% преподавателей, и понижает школьное издевательство, которое испытывали 15% учащихся профессионально-технических училищ.

Из преподавателей своей работой довольно большинство — 85%, в основном это учителя с более долгим стажем. На уровень удовлетворенности больше других факторов влияет то, предметы какой сферы преподаются. Так, больше других довольны преподаватели социально- гуманитарных дисциплин, менее удовлетворены преподаватели в сферах сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства и ветеринарии.

На удовлетворенность преподавателей влияет то, как осуществляется руководство училищем, репутация преподавательской должности и ее отражение в медиа, а также заработная плата. Учителя с более низкой зарплатой дают более негативную оценку престижу должности преподавателя.

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