ОПРОС | Каждый третий водитель считает главной опасностью в дорожном движении использование телефона за рулем

6% участвовавших в опросе читателей эстонского и русского Delfi ответили, что совершили аварию или попали в опасную ситуацию на дороге, используя телефон за рулем, а 13% — что попадали в эти же ситуации, находясь на месте пассажира.

Delfi уже третье лето подряд проводит социальную кампанию "За рулем не читаю" и призывает водителей Эстонии воздерживаться от использования телефона за рулем, тем самым сохраняя свою жизнь и жизни других участников движения.

Использование телефона за рулем — новая социальная проблема. И она постоянно растет. Это очень серьезная тема и наши публикации о людях, попавших в аварии или избежавших их по счастливой случайности, это доказывают.

Полиция подчеркивает, что "состояние телефонного опьянения” у водителя так же опасно, как и алкогольное опьянение, и призывает всех водителей изменить свое поведение за рулем.

Зависимость от телефонов — проблема не одних лишь водителей автомобилей. Все чаще происходят опасные ситуации из-за пешеходов и велосипедистов, уткнувшихся в телефон во время движения.

Призываем всех читателей присоединиться к нашему призыву!

Расскажите свою историю: в какие опасные ситуации вы попадали из-за использования телефона за рулем, будь то в роли водителя, пассажира или просто свидетеля инцидента. Присылайте свои истории на rus@delfi.ee или используйте хэштег #зарулемнечитаю в социальных сетях!

Используйте рамку на Facebook "За рулем не читаю"!

Закажите наклейку на машину "За рулем не читаю" по адресу delfi.ee/rooliseiloe!