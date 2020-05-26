ОПРОС | Как изменилась жизнь дома для жителей Эстонии в период чрезвычайного положения?

Большинство жителей Эстонии признались, что в этот период больше всего волнуются об экономике в стране — 49%, о своем финансовом благополучии — 42% и 35% респондентов волновало состояние собственного здоровья.

Некоторые респонденты использовали это время для себя: 32% ответили, что рады этому времени, 24% респондентов воспользовались этим временем, чтобы убежать от стресса и отдохнуть. У одного из десяти респондентов ссор в доме в этот период стало больше.

Половина работала из дома



70% респондентов ответили, что значительно снизили количество выходов из дома в магазин и по другим делам. 47% признались, что практически все время проводили дома. 18% часто отдыхали на балконе, 21% гуляли в лесах и на свежем воздухе вдали от дома.

Большинство во время чрезвычайного положения проживали в своих домах, только 1% вернулись к родителям или жили на дачах — 9%. 77% респондентов большую часть проводили в гостиной или на кухне, 26%. Каждый шестой проводил время в спальне или у письменного стола, 16%.

”Опрос совпал с поведением наших покупателей. После объявления чрезвычайного положения, многие начали покупать письменные столы для себя и детей. Когда погода начала радовать теплом, возрос спрос на уличную мебель. Мы отметили, что многие стали улучшать и обновлять свои дома, приобретая мебель для кухонь, спальни, шкафы и аксессуары для хранения”, — рассказывает Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллине.

55% респондентов ответили, что не стали любить свой дом еще больше в этот период. Респонденты в возрасте 18-29 лет ответили, что за это время поняли, что дом нуждается в обширных переменах.

Время с семьей и проба новых рецептов



35% респондентов проводили больше времени с семьёй в этот период, 30% готовили и пробовали новые рецепты. А 19% стали дезинфицировать поверхности дома чаще.

8% жителей Эстонии научились использовать новые возможности онлайн покупок во время чрезвычайного положения. Другие, 15%, научились общаться с друзьями и родственниками удаленно, а 17% начали заниматься спортом дома.