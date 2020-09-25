Опрос | Довольны ли вы информированием на русском языке во время чрезвычайного положения?

Исследование проводит коммуникационное агентство Akkadian OÜ. Опрос является частью исследования, в ходе которого также берутся интервью тет-а-тет и в фокус-группах.
Опрос является строго анонимным и предназначен для всех иностранцев, находившихся в Эстонии в период с 12 марта по 17 мая 2020 года.
По словам одного из членов исследовательской группы коммуникационного агентства Akkadian OÜ Татьяны Лавровой, ”Чрезвычайное положение стало уникальным событием, при котором остро ощущалась потребность в информации, но ее невозможно было оперативно удовлетворить на всех языках. Министерство внутренних дел проводит исследование для выявления пробелов в информировании на русском и английском языках, чтобы в будущем общественно важная информация была более доступна для не говорящих по-эстонски людей”.
Опрос на русском языке находится ЗДЕСЬ и открыт до 27 сентября включительно.
Опрос проводится анонимно, и ни одна платформа, содействующая в распространении информации об опросе, не имеет доступа к ответам. Министерство внутренних дел благодарит всех ответивших за их вклад в улучшение информирования в Эстонии на общественно важные темы на русском и английском языках.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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